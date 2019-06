Sidste chance for at se visningen med Dance All Year Long

Underholdning: Igennem et år har Dance All Year Long placeret dans i Odense, i bygninger, på gader, i sale og på caféer. Lørdag 22. juni kl. 15 kan danser og koreograf Marlene Bonnesens solo "Past" ses på Møntergården, hvor der kigges tilbage på året, der er gået. Hun forsøger at se på sin krop som et museum, der arkiverer minder, historier og dokumentation fra en tid, som er passeret.

Visningen afsluttes med en samtale med sundhedsvidenskabelig adjunk Camilla Damkjær fra SDU. /piwi