Sidste chance for at se dokumentarfilmen om Rudolf Nureyev

Film: Balletinteresserede fra hele Fyn har fundet frem til Helios-Teatret i Faaborg de to foregående weekender for at se dokumentarfilmen "Nureyev". "Nureyev" er instrueret af Jacqui og David Morris, der fortæller historien om verdens største og mest kendte mandlige balletdanser, Rudolf Nureyev, der døde af aids i 1993. Filmen bringer tilskueren tæt på hans exceptionelle liv og vises for sidste gang lørdag 2. februar og søndag 3. februar.

Filmen tager os med på Rudolf Nureyevs transformation fra en ung og ydmyg danser i Rusland, til han som afhopper i Vesten blev verdensstjerne. Indholdet fokuserer også på hans samtid og giver os et indblik i de politiske forandringer og Nureyevs splittelse mellem Rusland og Vesten samt den kontroversielle rolle, han kom til at spille som både kulturelt og globalt fænomen. Filmen vises begge dage kl. 14. /piwi