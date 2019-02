Se videoen: De kulørte, hotte, psykedeliske og humørfyldte 60'ere er på genvisit i Odense

Tidens Samlings nye særudstilling "Ung i 60'erne" er et festligt møde med mini, midi og maxi, Beatles og mulighedernes årti.

1960'erne. For nogle af os et årti, vi husker. Måske var vi unge og del af en ny ungdomskultur. Måske var vi blot børn, eller måske er 60'erne en tid, nogle af os kun har hørt om og mest af alt forbinder med ungdomsoprør.

Uanset er der mulighed for at slå sig ned i årtiet og lære det at kende - eller genkende det - hvis man lægger vejen forbi Tidens Samling i Kulturmaskinen ved Brandts Klædefabrik i Odense.

Museets nye særudstilling hedder "Ung i 60'erne", og den åbner 4. februar.

- Ungdommen i 1960'erne var mere og andet end ungdomsoprøret i 1968. 1960'erne var et årti, hvor der opstod gode muligheder for at studere eller få en læreplads. De unge fik også købekraft, og der opstod en fankultur, der rettede sig mod de unge både indenfor mode og musik. Danmark blev forandret i løbet af årtiet, og ungdommen var en vigtig drivkraft, fortæller museumsdirektør Cæcilie Ning Hage, der sammen med museets frivillige og historiker og forfatter Ove Dahl har skabt særudstillingen, der kan ses indtil 14. december i år.

60'erne var kulørte. Første og hurtige øjekast ned gennem udstillingen er et kig ind i alverdens farver og mønstre, og de stammer især fra kjolerne. Her er både mini, midi og maxi, når det kommer til længderne. De korteste kjoler, så korte, at man i anstændighedens navn har været nødt til at bære shorts underneden. De er grønne, røde, blå, gule, orange, brune - kulørte i en uendelighed eller blot sort/hvide i psykedelisk op art-stil.

Materialerne er både den tids nye nylon, som er hurtigt at skylle op (ikke et ord om dets manglende evne til at absorbere kropsdufte), velour, fløjl og bomuld. Flere af dem er håndsyede, strikkede, hæklede, og utrolig mange af dem har store knapper og er trods den brede farvepalet og de varierede længder og materialer enkle i snittet. Man fornemmer tydeligt inspirationen fra præsidentfruen Jacqueline Kennedy.

Der er også herretøj, og her har en enkel flæse sneget sig ind i skjortekraven, men ellers er stilen stram i snittet.

- Ja, jeg får lyst til at tage kjolerne på. De er så flotte alle sammen, tilstår Cæcilie Ning Hage, der har haft store vanskeligheder med at vælge fra lageret, som bugner af 60'er-kjoler.

En af dem er særlig særlig, for den er lavet af tykt papir. De har den også på Victoria and Albert Museum i London. Det var en kjole, man kunne vinde, hvis man deltog i en konkurrence fra en papirfabrik. Man kunne også få trusser af papir, fortæller Cæcilie Ning Hage.

Til kjoler og jakkesæt hører sko. Og her er runde snuder, spidse snuder, firkantede snuder og sko med snøre til kvinderne inspireret af herresko. Fine sko med høje hæle, praktiske hverdagsko og støvler med indbygget elastik i siden. Og igen i alle mulige farver og mønstre. Hvis man ikke vidste det i forvejen, er det nu slået fast med skohorn: Der er stort set intet nyt i dagens mode. 60'erne havde det hele. Også de kraftige solbriller og de kulørte øreringe.

- I dag taler vi om, at de unge går meget op i deres udseende med hair extensions og kunstige negle og vipper. Men heller ikke det, er der noget nyt i. Også i 60'erne peppede man hår og negle op, siger Cæcilie Ning Hage, mens vi betragter en bh, der kan forvandle sin bærers barm til et sylespidst frontalangreb.