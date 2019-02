Se ham her: 15-årigt terningtalent begejstrede ved prisfest

52 indstillinger

Fejring af idrætspræstationer er en del af kommunens årlige fejring af Frivillighed og Foreningsliv.



I år var 52 indstillet. For at kunne blive indstillet, skal man have opnået et vist resultat i løbet af året. Eksempelvis et FM, DM eller NM eller en oprykning til højere end Fynsserien.



Man kan indstilles, selv om et resultat er opnået i en klub uden for kommunen - bare idrætsudøveren er bosiddende i Faaborg-Midtfyn.Alle indstillede modtager et gavekort på 200 kroner.