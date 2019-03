Underholdning: "The Cocka Hola Company" er en forestilling, der behandler vores konsensuskultur: en kultur, hvor de skandinaviske lande har udviklet sig til et pornosamfund, hvor folk på de sociale medier prostituerer sig og gør sig til et produkt, der skal sælges. Fire personer etablerer derfor pornoproduktionsselskabet Desirevolution for at finansiere deres politiske aktioner i en krig mod velfærdssamfundet, menneskets hykleri og middelklassenormer. Målet for de fire er at stifte uro, da ingen af dem kan affinde sig med samfundets realiteter - men pludselig tager legen en drejning. Oplev en skandinavisk misantropi og en røven på komedie forestilling mandag 8. og tirsdag 9. april begge dage kl. 19.30 på Teater Momentum. /stha