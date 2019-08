Boguddrag: Her kan du læse, hvordan det gik, da forfatteren gik i bokseringen på Times Square i New York efter et års hård træning.

Hun skød ud af sit ringhjørne som en opildnet tyr med vidt udspilede pupiller og handsker, der buldrede mod mig som to røde horn. Det hvide i hende øjne blitzede, alting sitrede på hende, og det paniske blik afslørede, at vi følte det samme - dødsangsten og en overvældende frygt for det totalt ukendte terræn, vi var på vej ud i. Der var slag overalt, og de landede hårdt på min kæbe og mine tindinger, som havde hun dyppet hænderne i stål. Jeg kunne mærke en flænge på min underlæbe og smage blod i munden, og inde i mig ræsede alting, overlevelsesinstinkterne, adrenalinen og hjertet under sports-bh'en, men udenpå blev min krop helt rolig. Det var, som om den tog over og befandt sig i en trance, hvor alting arbejde sammen. Jeg kunne næsten ikke høre publikum, eller Alicia, der råbte i hjørnet, men til gengæld blev mit blik skarpere, alle detaljer omkring mig trådte tydeligere frem, så jeg registrerede de små signaler, der afslørede min modstanders næste slag, nanosekundet før hun sendte det afsted. Det lille ryk ved skulderen, en trækning under venstre øje. Og jeg så mine egne handsker bore sig ind i hendes kæbe, forsvinde i hendes øjenhule, stange hendes krop baglæns ...

...Jeg kiggede ned på mine handsker. De var tværet ind i en klæbrig masse af slim og snot og blod, og en blanding af sød triumf, afsky og væmmelse flød sammen i mig. Mine venner fandt konstant på nye boksenavne, "Sara - The Great Dane", skrålede de, Sara DANEger"! og Alicia var for længst holdt op med at råbe i hjørnet, men sad bare og jublede, fordi hun aldrig før havde set mig så aggressiv.

Det havde jeg heller ikke selv.

... Jeg kunne have stoppet kampen i tredje runde, vundet på teknisk knockout, hvis jeg havde siddet mere på slagen og lagt alle mine kræfter bag dem. Men noget i mig holdt igen.

I seks uger havde jeg frygtet min modstander, men det mest skræmmende øjeblik i kampen var de sekunder, jeg havde hende op ad tovene. Hun slog næsten ikke tilbage længere, men holdt afværgende handskerne op foran sig.

"Gør det af med hende!", brølede publikum, mens jeg stirrede ned i sportens grusomme dybder. Og i mine egne. Jeg var trænet til at blive ved med at slå, at ignorere mine følelser og fortsætte, indtil kamplederen stoppede mig, men jeg havde ikke lyst til at skade hende. Jeg vidste, at jeg havde vundet.

Uddrag af bogen "Skyggebokser" af Sara Maria Glanowski. Bogen udkommer i dag, 12. august, på Gyldendal.