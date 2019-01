Sange om syreregn og dommedag: Drømmende data-dystopier

Den andægtige stemning sætter en perfekt ramme for Uhørts umådeligt poetiske og tankevækkende sange, som indtil videre har resulteret i albummet "Hørslev/Mechlenburg" fra 2016 samt ep'en "Dagene er data", som udkom for få måneder siden. Et album, der tog denne anmelder med storm, fordi det lyriske niveau er tårnhøjt.

Torsdag aften er en af de aftener, hvor det giver særlig god mening at benytte Postens gamle scene og fylde rummet med caféborde og stole. På den måde virker det som om, at spillestedet er fyldt, selv om fremmødet er lige i underkanten af 100 publikummere.

Jeg har svært ved at erindre en koncert, hvor jeg i samme grad har kunnet mærke og smage hvert eneste ord så tydeligt. Det skyldes ikke mindst Lone Hørslevs tydelige diktion men i den grad også det faktum, at ordene vejer tungere end musikken.

Live har Uhørt guitaristen Søren Bigum med som assistance. Hans gedigne spil tilfører melodierne kant og vævre soli uden på noget tidspunkt at fjerne fokus. Præcis som det er tilfældet med Jesper Mechlenburgs guitarspil. Der hersker ingen tvivl om, at musikken skal understøtte ordene og ikke omvendt.

Sangene emmer af glimt i øjet og ikke mindst stemmebånd, og det er svært at holde latteren stangen på sangen "Jarl Friis Mikkelsen", hvor omkvædet slet og ret er tv-værten og skuespillerens navn. Det er også umuligt ikke at trække på smilebåndet på den både morsomme og melankolske fortælling i "David Copperfield".

Det er tydeligt, at Lone Hørslevs force ikke er sangen. Ikke at hun synger falsk eller mangler timing. Vokalen virker bare en smule uforløst og lidt begrænset rent teknisk, mens spoken word i langt højere grad falder hende naturligt.

Kun tre uden mobil

Posten-koncerten er Uhørts første koncert i lang tid, og der er enkelte smuttere undervejs, som bestemt hører hjemme i petitesse-kategorien. Det virker eksempelvis en smule akavet, at Lone Hørslev skal spille på et miniatureklaver, jeg retfærdigvis ikke kender navnet på.

Det virker også lidt voldsomt at holde pause mellem de to sæt allerede efter 23 minutter. Men hvis ikke andet giver det mulighed for at tjekke den mobil, som mange af sangene fra "Dagene er data" kredser om. Og som alle på nær tre i lokalet har med ifølge en tankevækkende håndsoprækning.

Det understreger Lone Hørslevs pointe om, at vi altid har mobilen ved vores side. Ved morgenbordet, på jobbet, på toilettet og i soveværelset. Hvilket igen understreger, at nærmest alt i vores liv er en form for data.

- Alt er data, dette digt er data, dagene er data og dagen. Dagen i dag, som er fyldt med sekunder, og drømmene, dig og duerne på Toftegårds Plads. Den dejlige himmel her henover Valby og duften fra bageren er data, messer Lone Hørslev på "Alt er data", hvor et forprogrammeret beat giver melodien lidt mere krop.

På ep'en "Dagene er data" er "I østen stiger solen op" med Søren Huss som gæstesanger det klare højdepunkt. Selv uden Søren Huss er det et skræmmende bevægende nummer, hvor et samplet omkvæd af den velkendte sang får en dramatisk tyngde. Og igen får lytteren til at stoppe op og lade ordene synke ind.

I fællesskab synger Lone Hørslev og Jesper Mechlenburg omkvædet så nænsomt, som holdt de et spædbarn i armene.

Stearinlys-flammerne står stadig lige op i luften og gør honnør.

Om koncerten:

Posten, Odense, torsdag 17. januar: Uhørt