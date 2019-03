Samtaler om liv og død: Podcast skal lette tabu om døden

Podcast-serien "Jeg plejede at tro på for evigt" giver plads til lange fortællinger fra mennesker, der har mistet en nærtstående. De to unge værter lægger ud med at fortælle deres egen historie.

Podcast: Målet med en podcast-serie, der har premiere torsdag 21. marts, er at skabe et sprog til at tale om døden og livet bagefter for dem, der har mistet en kær. Og at gøre det lettere for andre at spørge til sorgen og savnet uden berøringsangst.

- Vi vil gerne have, at det bliver lettere for danskerne at tale med folk, der går gennem en stor krise, fortæller en af seriens to værter, Julie Schelhart.

Podcast-serien med titlen "Jeg plejede at tro på for evigt" er udgivet af Landsforeningen Liv & Død.

I første afsnit fortæller de to værter, Julie Schelhart og Pernille Strøm Øster, hver deres historie. Julie, der kommer fra Morud på Nordfyn, men nu bor i København, fortæller om sin mor, Mette Schelhart Madsen, der døde pludseligt i september 2016 af en sprængt udposning på hjernen, og Pernille fortæller om sin lillebror Jonas, der døde i en ulykke i 2014.