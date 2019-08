Samarbejde hos Sandberg om samtidskunsten

- Jeg blev overrasket, da Anna henvendte sig til mig for at spørge, om jeg kunne bruge hendes kompetencer til noget? Om? siger Marie-Louise Sandberg, der for knap 21 måneder siden åbnede galleriet i eget navn.

Samarbejdet har indtil videre budt på en finissage , som er en afsluttende fest for en udstilling, og artist talks med den udstillende kunstner og Anna Krogh som moderator og formidler. Et job, hun indtil sidste år bestred på Brandts.

- Anna kan det der med at transformere rummet efter værkerne, som man ellers kun ser på museer. Det var hende, der lynskaffede kunstneren, som er meget anderledes end det, jeg ellers har vist her, siger Marie-Louise Sandberg.

Den ene har gennem 13 år stået bag mange udstillinger med samtidskunst på Brandts, og den anden mangler at skrive sin hovedopgave for at kunne kalde sig efter handelsøkonom fra SDU. Men tilsammen har Anna Krogh og Marie-Louise Sandberg, som der er tale om, sørget for den kommende udstilling på Galleri Sandberg i Ny Vestergade i Odense, hvor en tredje odenseaner - jægerkunstneren Svend-Allan Sørensen - er på plakaten.

Hjemmeferniseringer

Marie-Louise Sandbergs vej ind i kunstens verden begyndte for knap tre år siden gennem et nyt bekendtskab i en mødregruppe. Når de havde talt tilstrækkeligt meget om børn, faldt snakken på kunst og fænomenet hjemmeferniseringer, som betyder, at man rykker ind i et privat hjem for at udstille sine kunstværker.

- Vi arrangerede fem af dem på et halvt år, inden min veninde trak sig, og jeg overtog konceptet alene, siger Marie-Louise Sandberg.

Værkerne, hun udstillede i forskellige hjem, var Odense-kunstnerne Kjeld Ulrichs og Betty Christine Foghs, og det varede ikke længe, før det lokale kunstnerpar foreslog hende at åbne sit eget galleri. I Ny Vestergade.

- Jeg har altid gået på museum med min familie, men min uddannelse er markedsføring, og selv om det var spændende og jeg havde lyst til at prøve kunsten af, gav jeg det i første omgang et år. Men nu er der snart gået to, siger Marie-Louise Sandberg, der blandt andet rejste med Ulrich og Fogh til Norge for at lære branchen nærmere at kende.

- Min drøm er at afmystificere kunsten og give plads til snak og at kunne være sig selv, siger hun og understreger, at det ikke skal være grænseoverskridende eller forpligtende at træde ind over dørtærsklen til et galleri. Sådan som hun selv har oplevet, at det har været.

- På den anden side vil jeg ikke sige, at jeg gerne vil gøre kunsten folkelig. Jeg vil i højere grad gerne give folk en følelse med hjem, siger hun.