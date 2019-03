Sæt kunsten fri

Kulturjournalist Iben Friis Jensen mener, at Langeland tænke ldit mere over placerigner af flere af øens kunstværker i det fri. Her er hun ved Henriette Lorenz skulpturer ved sudnhedcentret i Havnegade i Rudkøbing. - De er fint placeret mellem træerne og det er dejligt med nogle farver på kunsten. Men efter min mening skulle skulpturerne have været dobbet så høje, så de fyldte rummet ud, siger hun. Foto: Gitte Kjeldal