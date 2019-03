Rosenhaven genopstået på gamle TBT-gade

Fra Gade Til By-projektet anlægger selv de småpladser og byrum, der opstår i byggeriet - og et af dem er den gamle Rosenhaven, der har levet et omskifteligt liv. Nu er det genopstået med pergola og sandkasse.

Forbindelsen mellem Vestergade og Overgade er midlertidig asfalteret, selv om det er Fra Gade Til By-projektets tanke, at intet underlag på den bebyggede TBT-gade længere skal bestå af asfalt. På alle små pladsdannelser skal klinkerne lægges - nogle steder er det endnu ikke færdigt, og det gælder både området omkring Hotel Odeon og de øvrige bebyggelser mellem det gamle Skulkenborg og det endnu ældre digterkvarter foran Kulturhuset Odeon.

Og på mellemstykket mellem det nybyggede, blå byfællesskab og Rosengade er der genopstået en lille grøn plet, som i mange år har levet et omskifteligt liv. Rosenhaven hedder plænen, der er for lille til at hedde park men for stor til at være en grøn plet - og som i øvrigt er offentlig tilgængelig, selv om den støder op til nyopførte familieejendomme med adresse i det nye kvarter, der hedder Carl Nielsen Kvarter.

Bladrer man i gamle, gulnede aviser, vil man finde Rosenhaven omtalt i mindre flatterende toner, idet den lå i forbindelse med Rosengade - hvor byens prostituerede holdt til.

Og kigger man knapt så langt tilbage - til 1970'erne - blev den en kile mellem den nyanlagte Thomas B. Thriges Gade og det gamle digterkvarter med de brostensbelagte gader. Et grønt åndehul, ja, men uden de store botaniske overraskelser. De er til gengæld kommet nu. Ann-Britt Nørgaard fra Fra Gade Til By-projektet forklarer, at havens anlæggelse er lavet af projektets egne folk, og at de har plantet forskellige planter i bedene - og naturligvis også roser, som navnet antyder:

- Beboerne i de tilstødende huse har gerne villet have roser med mere duft end dem, der var tiltænkt, så det ønske har vi efterkommet, siger hun.

Blandt rosensorterne er den svagt lyserøde New Dawn, der blomstrer fra juni til november, plus blandt andet en del blåregn.

Tanken bag den ny udgave af Rosenhaven er at etablere et anvendeligt byrum med hyggekroge og legeplads for de børn, der kommer forbi. Det betyder, at ud over genanvendelsen af skulpturen "Drengen, der griber ørnen i dens flugt" (fra 1932 og af Erik Rahr, red.), som også stod i den tidligere Rosenhaven, er der både bænke og sandkasse.

Rosenhaven er mellem 500 og 600 m², og den indvies i løbet af foråret, oplyser Ann-Britt Nørgaard.