Roman skildrer et barn ramt af ødelæggende tavshed

Ny roman af Linda Lassen handler om en piges forsøg på at forstå meningen med, at hun på ubestemt tid skal bo hos sine bedsteforældre.

Stella ved, at hun er et vanskeligt barn, og at hendes forældre ikke er tilfredse med hende. For hvorfor skal hun ellers pludselig bo hos sine bedsteforældre på ubestemt tid. Stella bruger timer på at tænke over alle de gange, hun har gjort noget forkert, og hun kæmper for at være både god og dygtig, så hun kan få sine forældres anerkendelse.

Stella er barn i 50'ernes Odense i romanen "Et års barndom". Forfatter Linda Lassen, der bor i Gråsten, var også barn i 50'ernes Odense, og romanen er inspireret af hendes eget liv. Som Stella blev hun også sendt til bedsteforældrene, der boede i bydelen Tarup, og hverken forældre eller bedsteforældre forklarede sig.

"Et års barndom" er derfor en roman om hvor ødelæggende, det usagte kan være for et barn. Men det er også en roman om, hvordan en tryg hverdag hos bedsteforældre kan hele, og hvordan det, der trods alt bliver sagt, ikke kun kan nedbryde, men også opbygge. For Stella bliver det klasselæreren, frøken Mikkelsen, der bliver det afgørende forbillede, for hun "ser" Stella og vælger sine ord med omhu.

- Jeg havde selv en frøken Mikkelsen i det år, jeg boede hos mine bedsteforældre og gik på Tarup Skole, og jeg har gerne villet skrive om hende længe, fordi hun kom til at betyde så meget for mig, fortæller Linda Lassen.

Da hun gik i gang med romanen, kontaktede hun gamle klassekammerater.

- Og det var slående, at de allesammen følte, at frøken Mikkelsen havde "set" netop dem. Det er en fantastisk egenskab at have som lærer. Hun fik os hver især til at føle os set og hørt, siger Linda Lassen.

I romanen har Stella det på mange måder godt hos bedsteforældre. Her er en forudsigelig hverdags-trummerum.

- Sådan var det også hos mine egne bedsteforældre. Når jeg tænker tilbage på min barndom, husker jeg året hos dem særligt tydeligt, og jeg tror, at det hænger sammen med, at der var trygt og forudsigeligt.

Derfor er titlen på romanen også dobbelttydig. Den kan forstås som det ene år, Stella var hos sine bedsteforældre. Men den kan også forstås, som at det var det eneste års ægte barndom, hun fik.