Rigtige mænd får støbt deres maver hos Galleri Galschiøt

Galleri Galschiøt, Odense, kommer på landsdækkende tv i den nærmeste fremtid. I et nyhedsbrev fra galleriet fremgår det, at tv-programmet "Rigtige Mænd" har været forbi i anledning af, at konerne til programmets mænd skulle kreere en afstøbning af mændenes korpusser. Udsendelsen bringes på DR torsdag 7. marts kl. 20.

13. marts kan man se mere fra galleriet i Kulturmagasinet Gejst - også på DR 1 - der har været på besøg for at fokusere på Galschiøts nye skulpturer, der skal indgå i et kunstprojekt om ytringsfrihed inden for offentlige systemer/ahy