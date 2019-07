I mandagens avis skrev vi om de tre store fynske revyers billetsalg. Her blev Mads Nørby, direktør for Kerteminderevyen, citeret for at mene, at "at mediedækningen var skinger og usaglig" i forbindelse med revyens mediestorm i 2018.

Tværtimod mente han, at mediedækningen netop var nuanceret og saglig, mens de stemmer, der følte sig krænkede og anklagede revyens plakat for hyggeracisme, var skingre og usaglige. Vi beklager misforståelsen. /mihje