Redningsmand på scenen: - Jeg er her kun, så længe der er brug for mig

Folkene bag "End of The Rainbow" besluttede tidligere på ugen at udskifte Betty Glosted med Kiki Brandt, da førstnævnte blev ramt af problemer med hendes stemme. I går havde Kiki Brandt så debut som Judy Garland.

NYBORG: Dramaet som kunstnerisk genre har fået en helt ny dimension på Bastionen i Nyborg. I hvert fald har nyborgenserne i de seneste par dage været vidner til, at dramaet om Judy Garland på scenen i "End of The Rainbow" også har udspillet sig bag tæppet på kulturhuset Bastionen.

Fredag havde Kiki Brandt debut som Judy Garland i det omdiskuterede teaterstykke, der tidligere på ugen fik taget stykkets store stjerne, Betty Glosted, af rollelisten. Rollen som den fallerede stjerne var ganske ny for den rutinerede sopran, som kun havde fire dage til at forbedrede sig til rollen.

- Jeg ankommer sent mandag aften til Nyborg fra København. Jeg når kun at læse første akt igennem, inden jeg falder i søvn hjemme hos Allan Wahlers og Allan Damby. De næste dage får vi øvet, og Keld Heick og Jon Lange er så søde, at de kommer herover onsdag for at øve med mig.

Foruden de to kolleger på scenen var der særligt én bag tæppet, som var en ekstra stor hjælp for Kiki Brandt.

- Min påklæder, Tina, var en stor hjælp under stykket. Min rolle klæder hele tiden om, så jeg kom et par gange løbende ud fra scenen uden at vide, hvad næste scene var. Her stod hun så klar og fortalte, hvilken scene og tøj vi var nået til. Tina var helt klart en stor faktor i, at det hele kørte fredag aften.