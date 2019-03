Radiobiografforestilling i Aarup Bio

Underholdning: Radiobiografforestilling - hvad er nu det? I radioteatrets guldalder skrev Bertolt Brecht hørespillet "Forhøret over Lucullus", og i dag hvor mange ikke kender denne genre, har folkene bag Svendborg Dage med Brecht skabt et helt nyt koncept, hvor forestillingen "vises" i en mørklagt biograf med surroundsound og med nyskrevet musik af komponisten Sofie Nielsen. Historien handler om den store hærfører Lucullus, som er død, og hvis ligtog bevæger sig gennem Roms gader. Der tages afsked ved graven, men vi følger med Lucullus ind i graven, hvor en domstol venter - regnskabet skal gøres op. Til trods for stykkets mange år på bagen, er temaet stadig aktuelt i dag, da det kan opleves som en replik til vor tids krigslyst og mangel på humanisme. Forestillingen spilles af Vestfyns Teater i samarbejde med Aarup Biografforening onsdag 20. marts kl. 20 i Aarup Bio. /stha