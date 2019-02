Svendborg: Hvordan fanger man læseren, hvordan skaber man en scene og hvordan skriver man i det hele taget en bog?

Der kan være mange udfordringer, hvis man går rundt med forfatterdrømme i maven, og dem kan du få inspiration til at løse på Svendborg Masterclass for de litterære talenter på Sydfyn.

Masterclass strækker sig over tre arrangementer den 2. marts, 6. april og 4. maj og kan dette forår præsentere forfatterne Morten Ramsland, Kristina Stoltz og Jesper Stein.

Både Morten Ramsland og Jesper Stein har vundet De Gyldne Laurbær, og Kristina Stoltz har udgivet adskillige romaner og novellesamlinger, ligesom hun i flere år har undervist i kreativ skrivning.

Til Masterclass får du mulighed for at følge skriveprocessen gennem forfatternes hjerner, høre hvordan de arbejder med teksten og få gode tips og tricks.

Til hvert forløb udleverer forfatteren en kortere tekst, som vil være udgangspunkt for deres Masterclass. Arrangementet er åbent for alle over 15 år og koster 800 kroner. Tilmelding på www.svendborgbibliotek.dk. /HETJA