Prisvindende dramatiker på Odense Teater: Vi skal ikke grine af dem, der er bange

Folket taler i "Død over eliten" på Odense Teater. Men historien bliver blandt andre fortalt af tre mænd, der ikke kan undsige sig at tilhøre den kulturelle elite: Tidligere politiker Klaus Bondam, prisvindende dramatiker Thomas Markmann og international instruktør Moqi Simon Trolin.

- Det gør ikke noget, at tingene bliver rykket med. Jeg tror, at de her rystelser er implicitte i demokratiet. Men vi skal ikke frygte eliten - vi skal sådan set være enormt glade for de fyrtårne, vi har i Danmark. I Odense var Tietgen et sådant fyrtårn, og han har ført meget godt med sig.

"Død over eliten" er en forestilling med flere plot, der former sig omkring et fiktivt men virkelighedsnært folketingsvalg. Den tidligere radikale politiker Klaus Bondam er efter 15 år på scenen igen i rollen som en Uffe Elbæk-lignende politiker, der repræsenterer en humanistisk og kulturelitær politik med tro på åbenhed og internationalt samarbejde.

"Død over eliten" er et politisk nyskrevet teaterstykke. Forestillingen har premiere 1. februar og spiller frem til 2. marts.Dramatiker: Thomas Markmann. Iscenesættelse: Moqi Simon Trolin. Medvirkende: Klaus Bondam, Peter Gilsfort, Benjamin Kitter, Meike Bahnsen, Mikkel Bay Mortensen, Louise Davidsen, Kristoffer Helmuth, Peter Høgsbro, Githa Lehrmann, Haesam Jakir, Line Vejgaard Kjær, Klaus T. Søndergaard, Mette Kjeldgaard Jensen, Freja Klint Sandberg og Amalie Marstrand.

Thomas Markmann har skrevet "Død over eliten", som bliver opsat på Odense Teater - samme sted, hvor han første gang fik opført et af sine stykker professionelt, nemlig "Død Mands Kvinde". Foto: Andreas Bang Kirkegaard

Tag dem alvorligt

Klaus Bondams modstykke i forestillingen bliver spillet af Peter Gilsfort. Han repræsenterer en højrenational politik i stil med Dansk Folkepartis, der har vundet frem i Europa de seneste år. Sideløbende med valget følger vi flere fortællinger om mennesker, der føler, at deres stemmer ikke bliver hørt. At deres frygt ikke bliver taget alvorligt.

- Jeg har ikke set andre forestillinger tage de mennesker alvorligt: Dem, der frygter et multikulturelt samfund, er bange for et åbent EU og tænker, at kultur er elitært. Det er klart, at de ikke gider et teater, der udstiller dem. Jeg vil portrættere dem på en ærlig måde i stedet for en udstillende måde, siger Thomas Markmann og fortsætter:

- Det er mega arrogant at tro, at de, der støtter Trump, nødvendigvis må være uoplyste. Globalisering er ikke fedt for alle. Den er fed for os - den kulturelle elite. Vi kan snakke intellektuelt, tale flere sprog, og vi føler os hjemme i enhver europæisk storby. Men hvad hvis nationalstaterne kan noget, det store, globale fællesskab ikke kan? Der er mange aspekter, hvor eliten er arrogant overfor folket. Vi skal ikke grine af dem, der er bange, siger han.