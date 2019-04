Presset fynsk stjerne: Udmattet MØ aflyser sin asiatiske turné

Den 30-årige fynske verdensstjerne skulle have optrådt i Kina, på Filippinerne samt i Taiwan og Japan de kommende uger, men har måttet aflyse for at komme til hægterne efter seks år nærmest uden pause.

Tirsdag 16. april skulle MØ have optrådt i Beijing, og den efterfølgende uge skulle hun have givet koncert på Filippinerne, i Taiwan og Japan. Men det kommer desværre ikke til at ske, skriver den fynske musiker i et håndskrevet brev, som hun har delt på sin Instagram-profil med 650.000 følgere.

- Efter min amerikanske tour følte jeg mig ekstremt udmattet fysisk og psykisk. Jeg har ignoreret signaler fra min krop og har kløet på uden at stoppe op og tage vare på mig selv og mit velbefindende, skriver Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen alias MØ.

De asiatiske fans får en stor undskyldning, fordi de går glip af koncerterne, der blandt andet promoverer hendes seneste album "Forever Neverland".

- Jeg vil gerne sende en kæmpe undskyldning til alle mine fans i Asien. Jeg er personligt knust over, at jeg ikke kan komme. Jeg fucking hader at aflyse og skuffe folk, skriver Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen.

I sit håndskrevne brev understreger MØ, at hun nyder sit vidunderlige liv og sin drømmekarriere, som hun ikke vil risikere at sætte på spil ved at forsømme at passe på sit helbred.

- Ens mentale og fysiske helbred er det vigtigste i verden, konstaterer fynboen, som efter planen holder fast i de australske og newzealandske koncerter fra 23. april og frem til 11. maj.

Derefter venter USA, England, Spanien, Irland, Sverige og ikke mindst Danmark med Roskilde Festival 4. juli. Senere på sommeren gælder det Finland, Rusland, Østrig og Ukraine.