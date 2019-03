Power-walk for et godt formål

Haarby: Shasja Gregersen arrangerer lørdag 16. marts en power-walk, hvor det indsamlede beløb ubeskåret går til hjernetumorforeningen. Hun mistede i foråret 2018 sin far, der kort tid forinden fik konstateret en hjernetumor.

I anledning af den internationale hjernetumordag 16. marts kan man være med til at støtte HjernetumorForeningens arbejde. Power-walken starter kl. 11.

Hjernetumorforeningen blev etableret i 2012 og har til formål at oplyse og hjælpe patienter og pårørende, der rammes af en hjernetumor, samt oplyse og informere fagprofessionelle, der møder patienter med hjernetumorer.

Overskuddet fra power-walken går ubeskåret til hjernetumorforeningen.

Det koster 50 kr. at deltage i power-walken, og til de første 100 personer er der en af hjernetumorforeningens grå sløjfer tillige med et diplom. Kiropraktisk Klinik Haarby og Assens samt Munk Forsyningsledninger A/S sponserer kildevand til alle, der går med.

Ruten er fire km med start og slut ved Haarby Hallerne.