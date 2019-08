Populær foredragsholder: - På Fyn forstår de at leve livet

Jens Arentzen taler om sund narcissisme. At man skal tro på sig selv og vide, at man kan give og bidrage med noget specielt. Men dette finder man kun ud af i mødet med andre mennesker. PR-foto

Skuespiller Jens Arentzens foredrag er populære landet over, men mest af alt på Fyn. En ø, der ifølge ham gør det godt mennesker imellem, og som har mange gode ledere og livsnydere.

Foredrag: Han taler om de emotionelle møder, om omsorg og proces frem for pensum og om den sunde narcissisme. Men allermest betager menneskelige relationer ham, og han elsker at forandre folk til det bedre. Gennem foråret og i det kommer efterår har Byens Højskole meldt udsolgt til skuespiller og instruktør Jens Arentzens foredrag i Odense. Fynboer står i kø for at komme til at høre med. - Jeg har ikke oplevet andre steder, at der ligefrem er ventelister til foredragene, lyder det fra foredragsholderen. - Det er jo et udtryk for en interesse på Fyn om at høre om mennesket.

Jens Arentzen Født 1958 og er skuespiller, instruktør, forfatter og foredragsholder.Har holdt tusindvis af foredrag og er ifølge foredragsformidlingsvirksomheden Athenas en af landets mest eftertragtede foredragsholdere.



Arbejder også som mentor og mentaltræner, både for privatpersoner og erhvervslivet.



Har som skuespiller spillet roller som Ulrik Varnæs i DR's "Matador" og Sten Dahl i "Én gang strømer".



Er lige nu aktuel med bogen "Barnet, byen og verden".

Skuespillerens foredrag behandler emner som empati, nærvær, kommunikation og motivation på humoristiske og gribende manér. Og særligt på Fyn er han populær. PR-foto

Fyldt med nydere Hans foredrag "At blive mødt" handler om, at vi som mennesker ikke bliver til ved vores dna, men ved de relationer - eller mangel på samme - der er omkring os. Mange lider i dag psykisk, og ikke fordi de er forkerte eller har en diagnose, men grundet usunde relationer helt fra spæd. Og her fortæller han, at trivsel altid kommer før kunnen, kærlighed og karriere. - Her er fynboerne ikke kun interesserede i at høre om emnet, men de er faktisk også nogle af de bedste til at udøve relationerne, har Jens Arentzen indtrykket af. Skuespilleren har efterhånden talt foran en del forsamlinger fra Fyn gennem tiden, og han ser, at de ikke går lige så meget op i vinderkulturen som for eksempel i Jylland eller på Sjælland. - På Fyn forstår de at leve livet. De behøver ikke at skynde sig frem og stræbe efter toppen, fortæller han. - Og det er bestemt positivt ment. De har det godt, hvor de er. Der er vand til alle sider, der er smukt, og selv dialekten er syngende positiv. Fyn er fyldt med nydere.

- 70 procent vil ikke anbefale deres arbejdsplads til andre, men alligevel bliver de i jobbet. Hvis vi skal ændre på det, kræver det, at vi bliver bedre i relationerne, siger Jens Arentzen. PR-foto

Gode fynske ledere Jens Arentzen arbejder også som mentor og mentaltræner. For som instruktør har han været vant til at se bag skuespilleres egen selvfortællinger og barrierer, som holder dem tilbage, og derved spotte potentialet. Noget, som erhvervslivet og dets ledere især er interesserede i at få indblik i. - Mange flere fynske ledere ser på, hvordan de selv kan blive bedre til at gøre indtryk på deres medarbejdere. De vil den emotionelle kommunikation. De giver ikke bare et pensum, men tænker i en proces, der kræver omsorg fra dem selv, forklarer foredragsholderen. Det hele handler for ham om at opbygge relationer, og problemerne opstår, når disse ikke har fandtes før eller ikke gør det nu. For eksempel i skoler og på gymnasier. - Jeg mødte på et tidspunkt en gymnasielærer, der mente, han selv var god til at kommunikere, men at han nu havde fået en forkert klasse. Men måske hans evner ikke er så gode igen? spørger Jens Arentzen. - Her står du med ansvaret. Du må give noget af dig. Og tro mig, det giver kun mere energi at give.

- Power-points er noget lort, siger Jens Arentzen. Som foredragsholder synes han ikke, man bør gemme sig bag et slide-show. Der skal være mere menneskelig kontakt til publikum. PR-foto

At fremelske selvtilliden Der er ikke noget nyt i, at relationer er vigtige. Men at relationer er vigtigst for læring, er nyt. I hvert fald i pædagogisk sammenhæng, for hvis en elev ser sig som "dårlig til matematik" eller "kun interesseret i sport", skal der ændres ved deres fortælling om sig selv. For de bliver til dét, de har været udsat for. - Jeg har snakket med så mange, der accelererede, da de endelig mødte en person, som så dem og deres potentiale. Så i stedet for at se efter talenter, skal vi fremelske selvtilliden, slår Jens Arentzen fast. Men hvad gør dig til ekspert på et område som dette? - Jeg er heller ikke ekspert. Men som mangeårig mentor har jeg mødt folk med svære liv og dårligdomme, og her har jeg haft stor succes med at rykke dem med de rigtige relationelle spørgsmål. - Ligesom jeg ganske tidligt som kunstner også opdagede, hvad kunst kan. Det kan forandre folk ved at give dem en speciel følelse i kroppen.