Pop up-bordel i Korinth Kulturhus

Scene: Lyst#2 er et performance-projekt, der har til formål at bringe publikum tættere på fortællingen om sexindustrien. Det er et teater i en foredragsform, der bryder med den traditionelle rollefordeling mellem publikum og folkene på de skrå brædder, når 30 tilskuere inviteres til at indgå i en debat med såvel kunstneren selv som med hinanden. Onsdag 9. januar kl. 17 & 19.30 inviterer Teatret I Midten indenfor i Korinth Kulturhus og stiller spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet har flyttet os i debatten om købesex, prostitution, sugardating og idéen om den lykkelige luder. /stha