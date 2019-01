Poesi: Den poetiske klovn

Det er ikke alle klovne, der råber højt og falder på halen. Nogle, få, er helt tyste."Den stille klovn" er. Det ved vi, der gennem mange somre har dyrket Arne Bjørks "Det mindste cirkus" i Møntergården i Odense. En oplevelse, der har fyldt en med undren over, at nogen med så få midler kan skabe en så stor kunst. En kunst, der går lige i hjertet på både børn og voksne.I bogen "Den stille klovn" digter Arne Bjørk nu i 12 korte - rørende og barske - poetiske afsnit både sin egen og klovnens historie frem. Fra verdens skabelse til i dag. Fra Paradisets Have, hvorfra den stille klovn drager ud for at gøre menneskene stille - over koncentrationslejren, hvor han redder menneskene, fordi han kan sætte tiden i stå - til den dag, han møder drengen, der fødes i 1943 og tidligt ved, at han vil have et liv i kunstens tjeneste. Så han kan lære menneskene at leve, mens de lever.Arne Bjørk har med "Den stille klovn" skabt sin helt egen klovnepoetik, som enhver klovn kun kan blive klogere og mere livsduelig af. Og når han så også har skabt en udgivelse, der med sit æstetiske boghåndværk både indvendig og udvendig passer som hånd i handske til de lavmælte og insisterende små historier, ja, så er der bare tilbage for tilskueren her at klappe og takke og gå glad fra manegen.Poesi: Arne Bjørk: "Den stille klovn"91 sider, Det Mindste Cirkus Forlag