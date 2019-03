Plejehjemmet i Lohals: En aften med herrekoret

LOHALS: En fast tilbagevendende tradition er Herrekorets besøg på plejecentret Stigtebo i Lohals og i år er ingen undtagelse. Den 28. marts kl 19 kommer 25-30 herrer og synger for beboere og andre interesserede i plejecentret. Der er kaffe og kage mellem herrekorets to afdelinger og herefter kan tilhørerne få lov at ønske nogle sange. Normalt er der ganske fyldt på plejecenteret da herrekoret ofte tager deres hustruer med, til den hyggelige aften. Det er Stigtebos Venner der arrangerer sangaftenen.