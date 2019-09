Den fynskfødte kunstner Peter Brandes kommer til Assens for at fortælle om sin tilknytning til Fyn og om sine rødder i kunstmiljøet i Assens. På Johannes Larsen Museet i Kerteminde er Peter Brandes i øjeblikket aktuel med udstillingen "Peter Brandes: Den genfundne tid. Kulturvandringer." Gennem Historisk Samfund for Fyn kan man personligt opleve Peter Brandes til foredraget tirsdag 10. september kl. 20 i Kulturhuset Tobaksgården i Assens./KAMJO