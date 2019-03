Per Bjørholm Madsen udstiller på Galleri Sulegaarden

Assens: Lørdag 16. marts kl. 14 er der fernisering på Galleri Sulegaarden på en udstilling af Per Bjørholm Madsens malerier, tegninger, collager og fotos.

Per Bjørholm Madsen driver sammen med sin kone Ulla Galleri 5 i Middelfart. Parallelt med gallerivirksomheden har Per Bjørholm Madsen også selv i mange år tegnet og malet - men længe uden at udstille sine arbejder. Først i 2001 vovede han springet og udstillede på Kunstforeningen Limfjordens censurerede udstilling i Struer. Efterfølgende har han deltaget på flere andre censurerede udstillinger som Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus og Kulturspinderiet i Silkeborg.

På mange rejser og ophold i Paris opsøgte han de steder, som i mange år tiltrak kunstnere fra hele verden, og indsnusede den internationale storbyatmosfære.

Sine indtryk og oplevelser fastholdt han i små skitser og tuschtegninger, som han nu kan præsentere i sin bog "Tegninger fra Paris 2000-2017", der sammen med originaltegningerne vil være til salg på udstillingen.

Per Bjørholm Madsen vil selv være til stede ved ferniseringen.