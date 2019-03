Per Bjørholm Madsen med sin første separatudstilling i Galleri Sulegaarden

Udstilling: Galleri Sulegaarden i Assens holder fernisering på udstillingen "Land" med Per Bjørholm Madsen lørdag 16. marts.

Per Bjørholm Madsen er født i 1953 og har i 25 år, sammen med sin kone Ulla, drevet Galleri 5 i Middelfart. Per Bjørholm Madsen har også selv i mange år tegnet og malet, dog uden at udstille sine egne værker. Først i 2001 tog han springet og udstillede på Kunstforeningen Limfjordens censurerede udstilling i Struer. Efterfølgende har han deltaget på flere andre censurerede udstillinger.

Venskaber med den nu afdøde grafiker og maler Erling Jørgensen fra Kolding og Poul Pedersen i Paris har haft stor betydning for Per Bjørholm Madsen som kunstner. På mange rejser og ophold i Paris opsøgte han de steder, som i århundreder har tiltrukket kunstnere fra hele verden, og her indsnusede han den internationale storbyatmosfære. Indtryk og oplevelser fastholdt han i små skitser og tuschtegninger, som han nu kan præsentere i sin bog "Tegninger fra Paris 2000-2017", der sammen med originaltegningerne vil være til salg på udstillingen.

En anden milepæl i Per Bjørholm Madsens kunstneriske udvikling blev sat, da han i 2003 købte en forfalden gård i Fjaltring i Vestjylland. Rev den ned og startede opførelsen af et nyt hus, hvor han genbrugte materialerne fra den gamle gård. Her har han nu, sammen med sin kone Ulla, skabt sig et refugium i en natur, der ligger fjernt fra den daglige i Middelfart. I mange af Per Bjørholm Madsens malerier kan man se indflydelsen fra det vestjyske. Helt tydeligt kommer det til udtryk i hans nye serie tegninger med titlen "En Odysse - fra syd til nord i Fjaltring", der også kan ses på udstillingen. Til ferniseringen, der begynder kl. 14, er Per Bjørholm Madsen tilstede og tilgængelig for en snak og signering af sin nye bog. Udstillingen kan ses frem til 28. april på fredage, lørdage og søndage kl. 11-17. /piwi