Papirklip er andet end pjat og tidsfordriv

3 Et selvironisk klip

- Mange har den opfattelse af H.C. Andersen, at han var både pivet og selvoptaget. Det her klip viser, at han ikke var så selvhøjtidelig og bange for at tage gas på sig selv, for i dette klip viser han en betydelig distance til sig selv, siger Johan de Mylius.

- Han har taget førstetrykket, ikke et hvilket som helst tryk, men førstetrykket af sit populære digt "Jylland mellem tvende have" og overklæbet det med to groteske og dansende figurer. Den ene med to sækkepiber som krop, den anden med en djævlemaske som krop og nogle gevaldige stritører.

H.C. Andersen skrev "Jylland mellem tvende have" under sin Jyllandsrejse i 1859. Peter Heise komponerede musikken til.

Klippet opbevares af H.C. Andersens hus i Odense.