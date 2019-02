På rundtur i Gl. Ebberup

Ebberup: Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening afvikler sin årlige generalforsamling onsdag den 6. marts klokken 19 i festsalen på Ebberup Skole.

Når de vedtægtsbestemte punkter er overstået, kan de fremmødte i ord og billeder komme en tur rundt i bydelen Gl. Ebberup. Bydelen, der tidligere var en traditionel landsby, defineres som den del af Ebberup, som ligger mellem den nu nedlagte jernbanestation på Ebberupvej og Odensevej.

Det var først, da jernbanestrækningen mellem Tommerup og Assens åbnede i 1884, at det nuværende Ebberup by voksede frem. Før den tid var Gl. Ebberup og kirkebyen Sønderby de to mest markante bebyggelser i området.

Bestyrelsesmedlemmet Per Sonne, Aa, vil indlede med en beskrivelse af landsbyens udvikling. Derefter vil foreningens formand Jørgen Madsen kommentere en lang række billeder fra arkivets samling.

Jørgen Madsen bor selv på Ravnekærvej, som er den store gennemgående vej i Gl. Ebberup. Der vil også blive vist billeder fra sidevejene Stensland, Uglebjergsvej, Løkkegravevej, Ræveskoven og Thinggyden.

Aftenen slutter med kaffebord, og alle er velkomne til arrangementet. /SP