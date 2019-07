På jagt efter berømmelse: Unge, odenseanske talenter fylder rolleliste

Teater: Når Elite Teatret til efteråret opfører musicalen "Fame" er flere unge odenseanere på hovedrolle-listen.

"Fame", som oprindeligt er en amerikansk musicalfilm, følger en gruppe studerende under deres første år på en Highschool for teater, musik og dans. De unge vil gerne være dygtige og berømte og kæmper med karriereræs og indbyrdes social accept. En af de særligt ambitiøse er Nick, som skal spilles af 21-årige Magnus Ovesen fra Odense. Magnus Ovesen fik allerede som 10-årig smag for musicals. Her havde han en hovedrolle i "Fyrtøjet" i Den Fynske Landsby.

En anden mandlige hovedrolle er karakteren Joe Vegas, som skal fyldes ud af endnu en odenseaner i Jonas Cheblaoui, mens Lisa Bjerre Handberg, også fra Odense, har fået rollen som Carmen Diaz. Begge er snart også aktuelle i Frøbjerg Festspils version af "Footloose". Den anden store kvindelige hovedrolle som Serena skal spilles af Caroline Ramlov fra Vejle.

Med "Fame" kaster Elite Teater sig over en mere kendt forestilling end sidste års gyser "Carrie", hvor teatret oplevede en publikumstilbagegang med blot 1200 besøgende mod sædvanligt cirka 3000, fortæller Lasse Winkler, der skal instruere "Fame".

- Nu prøver vi med noget mere kendt, som vi give vores bud på. Vi vil skabe en mere moderne version af "Fame". Musicalen er på mange måder tidløs med sin historie om en gruppe unge med mange forskellige baggrunde, men i sit udtryk var filmen meget 1980'er-agtig. Vi vil bringe både look, sprog og lyd ind i nutiden, siger Lasse Winkler.