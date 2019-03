Ord & foredrag: Sygdom og svækkelse rammer os, og en dag skal vi dø. Døden er et vilkår, vi alle lever under. Men hvad tænker vi om et menneskes værdighed og værdi, når det behøver andres hjælp - og hvordan forholder vi os til døden og til det at miste? I løbet af foråret holdes i Munkebjerg Kirke i Odense tre foredrag og oplæg til debat under fællestitlen "Eksistens - ost & rødvin". Her kan man i selskab med andre vende de svære spørgsmål og sætte en god samtale i gang. Første foredrag i rækken finder sted torsdag 14. marts kl. 17 og holdes af hospitalspræst og forfatter Lotte Blicher Mørk, der har skrevet bogen "På en måde skal vi dø" om døden som tabu. De to andre arrangementer kan opleves torsdag 11. april (Christian Hjortkjær) og torsdag 9. maj (Carsten Mulnæs). /sisø