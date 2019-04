Scene: Det er halvandet år siden, sceneudgaven af "Diktatoren" havde premiere på Nørrebro Teater. Men Nikolaj Cederholm, der både bearbejdede Charlie Chaplins filmmanuskript og instruerede forestillingen, har endnu ikke sluppet den. I efteråret iscenesatte han "Diktatoren" på Islands Nationalteater, og nu er turen kommet til Odense Teater.

- Det er en gave at få lov til at arbejde med den samme tekst flere gange. Når man sætter en forestilling op første gang, er der aldrig tid nok. Men når man arbejder med det samme stykke flere gange, er det som at få foræret ekstra tid, som man kan bruge på at fjerne svage punkter eller gøre ting bedre, forklarer Nikolaj Cederholm.

Olaf Johannessen spillede titelrollen i København, og det gør han også i Odense, hvor to tredjedele af skuespillerne er fra Odense Teaters egen stab og nye på holdet:

- Det er altid nemmere at være kreativ indenfor en ramme, og "rammen" har vi med fra København. De nye skuespillere skal ikke affotografere deres forgængere, men have plads til at forme deres egne figurer. For mig er det vigtigste, at det talent, den enkelte har, kommer til udtryk.