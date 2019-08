Overrasket under HCA-optræden: Uperfekte Katinka vinder spoken word-pris

Mandag aften blev Katinka overrasket under sin koncert med Who Killed Bambi på Studenterhus Odense, da hun fik overrakt Spoken Word Prisen 2019 og en check på 10.000 kroner.

Sangeren og sangskriveren Katinka Bjerregaard fik sig en gedigen overraskelse til sin optræden med strygerensemblet Who Killed Bambi mandag aften på Studenterhuset. Hun fik overrakt Spoken Word Prisen 2019 af festivalleder Betina Følleslev med begrundelsen, at hun er den perfekte uperfekte talskvinde for en hel generation.

Årets tema er "power" - på dansk bedst oversat med "kraft" - og Katinka Bjerregaard er ifølge festivalkoordinator Cathrine Hedegaard fyldt med power.

- Udover at være indbegrebet af "power", er Katinka Bjerregaard med sin lyrik og koncerter blevet et vigtigt forbillede for en hel generation af unge mennesker. Hun tør danse grimt, stå ved de usikre facetter af livet og giver altid et stykke af sig selv til sine fans, når hun optræder, siger Cathrine Hedegaard.

Til koncerten, hvor Mette Dahl Kristensen fra ensemblet Who Killed Bambi har arrangeret musik specielt til Katinkas sange, havde kunstner Pernille Kragh broderet bannere med uddrag af Katinkas tekster. Teksterne er plukket fra albummene "Vi er ikke kønne nok til at danse" (2017) og "Vokseværk" (2018) udgivet med bandet Katinka.