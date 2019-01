Orgelmusik fra filmens verden

Musik: Onsdag 30. januar vil organist Tina Christiansen præsentere musik fra filmens verden spillet på Ansgars Kirkes to orgler. Programmet ved aftenens koncert vil byde på nogle af filmmusikkens kendte temaer af bl.a. Hans Zimmer og Philip Glass, men Tina Christiansen vil også præsentere musik, som ikke oprindeligt er skrevet til filmlærredet, men som siden er blevet brugt i film. Derfor kan publikum også opleve Samuel Barbers "Adagio" og Johann Sebastian Bachs "Toccata og Fuga" i d-mol. Efter koncerten vil der være mulighed for at kigge nærmere på orglerne. Koncerten begynder kl. 19.30. /piwi