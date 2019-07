Organisation blander rap og politik: Unge rapper deres holdninger ud

Rapolitics tager ud på skoler og giver unge tro på, at de kan tage del i samfundsdebatten. Hvordan? Ved at udtrykke deres politiske holdninger gennem rap.

Hvad er rap? Det er noget med rim og rytme. Det er måske nogle grove tekster om ghetto-livet, fester og dyre biler. Men det er også en udtryksform, der kan få unge til at engagere sig i politik.

Det er budskabet i organisationen Rapolitics. Der er nemlig mange unge, der fejlagtigt tror, at de ikke har kompetencerne til at tage del i samfundsdebatten, og der kan rap være et gavnligt værktøj.

- Vi lærer unge at bruge rap til komme ud med deres holdninger og give dem en tro på, at de er gode nok til at engagerer dem i samfundet. Vi bruger stemmen til at give dem en stemme, siger sekretariatsleder i Rapolitics, Aya Lee Jensen.

- Det fungerer i praksis ved, at vi har en række rappere tilknyttet, der blandt andet tager ud på skoler og holder workshops, hvor vi får de unge til at skrive en tekst om et politisk emne. Vi får dem til at spørge sig selv: Hvad mener jeg egentlig om det her emne? Og til sidst skal de så rappe teksten for hinanden. Det er en sjov og lærerig proces, hvor de unge finder ud af, at de faktisk har evnerne til at tage del i politik.