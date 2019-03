Der er "Jagtsæson" i det syd-, midt- og østfynske i øjeblikket, og mandag var filmholdet på Thurø. Film af den kaliber er gode for Fyn, men Fyn er ligeledes god for filmene, mener Filmfyn-direktør Klaus Hansen.

Film: Hele Tjørnevej på det sydlige Thurø bugner med biler. Mange unge, lokale statister skal der bruges til en børnefødselsdag på nabovejen. På vej derover går de forbi en stor dobbeltdækkerbus, en sminkeskurvogn og et bord med frugtsnacks, inden de når den kalkhvide villa, som mandag agerer filmstudie. Et filmstudie, hvor kameraerne retter sig mod farvestrålende balloner, et muffin-kagebord, den ene store gave efter den anden, samt de mange skuespiller- og børneansigter.

I disse dage optager Nordisk Film i fynske kommuner på filmen "Jagtsæson". Mandag foregik det i den thurinske by Grasten, hvor der ud over kendte navne Mille Dinesen, Rasmus Botoft, Stephania Potalivo og Lærke Winther også var to børn fra Odense og otte fra Thurø Skole med på optagelserne.

- Jeg oplever, at filmproducenterne møder en velvilje på Fyn. Folk er utroligt villige til at stille op som statister, og de er med til at give filmene det fynske præg, fortæller Klaus Hansen, direktør for Filmfyn.

- Det giver blandt andet børnene en fornemmelse af, at det også er deres film. Vores film.