Oplev to museer på søndag

Davinde Stenmuseum kan fremvise ca. 500 sandprøver fra strande over hele verden, og det er museets webmaster Bent H. Nielsen, der er ansvarlig for samlingen. Her kan samlingerne af ledeblokke, fossiler og smukke krystaller opleves samme dag. Davinde Stenmuseum i Odense har åbent på søndag 14. juli mellem 14-17. Denne søndag holder Hudevad Smedjemuseum også åbent, hvor fortællinger om smedemester Hans Rasmussen og hans livsværker finder sted. Hudevad Smedjemuseum i Årslev holder åbent fra 13-16./kamjo