Kunst: Kunstneren Martin Bigum inviterer torsdag 28. februar publikum med ind i sit særlige billedunivers, når han gæster KulturØen klokken 19.30. Han fortæller denne aften ud fra egne erfaringer om barndoms- og ungdomsinspirationer, og om hvordan han hele tiden har måtte revurdere sit greb for at finde et nyt og interessant ståsted i sin kunst.

Han vil dykke ned i en åben tale om inspiration, og hvad det er, der for Bigums vedkommende skaber hans kunst. /stha