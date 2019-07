Oplev fejringen af 400-året for Trankebar

Underholdning: I 1618 sejlede en dansk flåde på fem skibe under kommando af Ove Gedde fra Helsingør mod Indien. To år senere nåede Ove Gedde med Admiralsskibet Elephanten til Trankebar, som førte til overtagelse af byen som dansk handelstation og opførelsen af fortet Dansborg. Foreningen Trankebar fejrer 400-året for denne begivenhed ved et arrangement med musik, dans, sang og idræt fra områdets skoler og institutioner. Derudover er foreningen spændt på, hvad Danmark kan møde op med af dansk kultur som kan præsenteres for inderne. Arrangementet foregår i Trankebar i weekenden 12.-13. september 2020. /kamjo