Onsdage med jazz

De to næste onsdage kl. 20 kan man høre Tobaksgaardens husorkester NEW ORGAN TRIO i de såkaldte "meets-koncerter", hvor gæstesolister er inviteret til at spille med trioen. Onsdag 14. august får trioen besøg af saxofonisten Jan Harbeck med fokus på musik fra Ben Webster og Duke Ellingtons tidsalder. Onsdag 21. august kommer basunist Steen Hansen, der i 32 år har været basunist i DR bigbandet, og spiller med. Det bliver Café Tobaksgaarden i Assens, der danner ramme om denne lille Sommerjazzfestival./KAMJO