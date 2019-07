Odenseanske gadefester hjælper hinanden: Kultur-besparelser giver nye partnerskaber

Gadefestivalen Generator har indgået et samarbejde med Bas Under Byens Bro for at dække besparelser fra Odense Kommune. Foto: Simon Staun

Når Bas Under Byens Bro bliver afholdt i den kommende uge, bliver det med støtte fra gadefestivalen Generator. Færre støttekroner fra Odense Kommune har nemlig tvunget arrangørerne til finde pengene andetsteds. Det samme kan siges om Generator, der har vendt snuden mod erhvervslivet for at få økonomien til at hænge sammen.

Den elektroniske endagsfestival Bas Under Buen måtte sidste år trække stikket i Odense, fordi kommunen ikke længere ville bidrage med de nødvendige støttekroner. Det fik tre lokale ildsjæle til at samle stafetten op og lave deres egen lillesøster-festival, Bas Under Byens Bro. Lørdag den 20. juli bliver festivalen afholdt for anden gang. Igen ved Byens Bro i Odense og igen med en række dj's fra det lokale vækstlag. Men det økonomiske fundament har ændret sig. - Sidste år lavede vi festivalen for under halvdelen af den støtte, som Bas Under Buen tidligere havde fået fra Odense Kommune. Det kunne lige akkurat løbe rundt - med hjælp fra Albani. I år blev støtten så skåret med yderligere 20 procent, og det har tvunget os til at lægge en ny strategi, siger arrangør Daniel Møller. - Heldigvis har vi fået den odenseanske gadefestival Generator ind som samarbejdspartner. Det gør, at vi igen i år kan lave en fest i topkvalitet.

Artister på Bas Under Byens Bro Nonsens Lisa Fosmark Dieko Natasja Califano Aliens In Denmark Mass F Anders Vincent (LHT Sound) Jesus Kristus Lydsystem Dr. Love (Booyaka Sound System)

Kommercielle interesser Netop Generator, der bliver afholdt i september, er ellers også en af de kulturtilbud, der skal spare. De er nemlig en del af det "sparekatalog", som Odense Kommune har fremlagt. Og selvom Generators nuværende bevilling både gælder for i år og næste år, så er gadefesten allerede i gang med at forberede sig på besparelserne. - Ifølge det skriv, der er kommet ud, så kommer vi til at få 900.000 kroner mindre i støtte fra kommunen i den næste tre-års-bevilling. Det er noget, man mærker, og det betyder, at vi skal lave omstruktureringer allerede nu, så vi kan få skabt en bæredygtig festival, siger festivalleder Tine Nyland. Det ideelle ville være at basere økonomien på støtte fra kommunen eller private fonde, hvor man er fri af kommercielle interesser. Men man kan ikke bare budgettere med, at det kan lade sig gøre, mener Tine Nyland. Særligt ikke fordi besparelserne jo rammer mange kulturinstitutioner, og det vil med garanti ikke gøre konkurrencen om fondsmidler mindre. Derfor satser man i stedet på partnerskaber med erhvervslivet. - Vi tror på, at der er masser af firmaer, der kan se et potentiale i at samarbejde med os, for vi har godt fat i den unge målgruppe, siger festivallederen og tilføjer, at man allerede i næste uge regner med at lande de første to sponsoraftaler.

PR-stunt fra Generator På trods af varslinger om besparelser så har Generator dog både lagt tid og ressourcer i samarbejdet med Bas Under Byens Bro. Det er altså Generator - sammen med Odense Kommune og Albani - der finansierer festen den 20. juli. Men det er en investering, der ikke kommer til at gå ud over gadefestivalen til september, forsikrer Tine Nyland. - Vi ser en klar gevinst i at støtte Bas Under Byens Bro. Både fordi vi gerne vil støtte de upcomming artister, der spiller til arrangementet, men det er også et slags PR-stunt fra vores side. De penge, vi lægger i projektet, får vi mange gange igen i reklame for Generator, siger hun. Tilbage hos arrangørerne bag Bas Under Byens Bro er man bare glad for, at Generator trådte til, da de kommunale støttekroner svandt ind. - Selvom der er bump på vejen, så kan vi klare os, når de lokale kræfter står sammen. Det viser det her, siger Daniel Møller.