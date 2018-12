Odenseansk filminstruktør: Jeg laver en spillefilm ved et tilfælde

Drengedrømmen for odenseanske Simon Lykke var i mange år at lave en fiktionspillefilm. Nu lykkes det - eller sådan cirka. Når hans første spillefilm om vikingetiden ruller over lærredet i 2019, er den ikke kun et udtryk for hans egen kreativitet, men også dramatiseret markedsføring betalt af Ribe Vikingecenter.

Film: Hak og hug lyder det fra de hektiske hedninges økser. Året er 750 og Ask, som har vundet sin frihed fra trældom i Hedeby, hjælper beboerne med at anlægge en havn i Ripa, som skal skabe velstand og rigdom. Sådan starter vikingeserien "Ripa" om livet i Ribe i Vikingetiden, der nu bliver til en spillefilm. Egentlig startede web-serien som et sideprojekt for det fynske reklameselskab Malstrøm Film i 2016, men hurtigt voksede den sig stor med flere afsnit, indtil den bestod af 9 afsnit og 12 dokumentariske afsnit om håndværk. Konceptet med at lave formidling og markedsføring gennem dramadokumentariske film har været så stort en succes, at Ribe Vikingecenter altså nu vil lave web-serien om til en spillefilm - og det med Simon Lykke, filminstruktør og medstifter af Malstrøm Film, bag roret. - Det er utroligt spændende. Det er som om, at vi er kommet til at lave en spillefilm ved et tilfælde, griner han.

Blå Bog Simon Lykke er født i 1989 og opvokset i Dalum, Odense. I 2008 fik hans sin studentereksamen fra Skt. Knuds Gymnasium.



Han tog en bachelor i Film Making fra London Film Academy i 2009, hvor han vandt prisen for bedste film i sin klasse. Derefter har han arbejdet i kamera- og lysafdelingen på store spillefilmsproduktioner i både England og Danmark.



I 2010 søsatte Simon Lykke produktionsselskabet Blouge Productions, som i 2013 skiftede navn til Malstrøm Film.



Malstrøm er et fynsk film- og reklameselskab i Odense, som blev startet sammen med Rasmus Kortegård, der kommer fra sport- og reklamebranchen.



I dag er han ved at videreuddanne sig til på instruktørlinjen på den alternative filmuddannelse på Fyn, 18Frames. Kortfilmen "Mod Resten Af Verden" er hans midtvejsfilm fra uddannelsen.

På grund af webserien "Ripa" (og mange andre faktorer) er besøgstallet hos Ribe Vikingecenter steget fra 42.301 i 2015 til 60.390 i 2016. Pressefoto

To sider af samme mand Lige siden Simon Lykke begyndte at lave stop motion-film med Lego-figurer i sit drengehjems dagligstue i Dalum, har han vidst, at han skulle lave film. Det gør han allerede som 20-årige, hvor han går i gang med sin første kortfilm "Et Sikkert Sted"; endda med 25.000 kroner i ryggen fra FilmFyn og Odense Filmværksted. Han stirrer kækt ind i TV2's nyhedskamera og siger prompte: - Så håber jeg sammen med mit forrige projekt at bruge den her til at komme ind på filmskolen i København. Han kommer aldrig ind. Til gengæld forfiner han sine filmkundskaber med en bachelor fra en filmskole i London. Resultatet er "Confessions", som vinder prisen for årets bedste afgangsfilm og bliver vist på Cannes Festival. Sidenhen er det blevet til fem kortfilm i alt, hvor menneskets onde eller afvigende adfærd bliver projekteret direkte fra Simon Lykkes sind op på filmlærredet. - Mine filmsprog er bare lidt mørkt. Det er noget, der interesserer mig på et underbevidst niveau. Mobning, børn og unge især. Nu er filminstruktøren 29 år, og økonomiske realiteter har banket på hans bevidstheds dør - det er svært at finansiere kortfilm og spillefilm. Derfor må de kreative tøjler strammes for at få penge på kontoen, som serien og spillefilmen "Ripa" i hans reklamefilmskab Malstrøm Film. - Der er nogle benspænd, som er i vejen for den fulde kreativitet. Sådan fungerer det, man laver en film for andre.

Filmliste 2009: "Confessions", afgangsfilm fra London Film Academy, som blev vist på Cannes Festivalen.



2011: "Et sikkert sted" fra Odense Filmværksted.



2014: "Mikado" fra Odense Filmværksted.



2015: "Uskyldig" fra Odense Filmværksted.



2016: "Ripa" for Ribe Vikingecenter.



2017: "Casper & Hans Allerbedste Kammerater" finansieret gennem kickstarter.



2018: "Mod resten af verden", midtvejsfilm fra 18Frames, som blev nomineret til Ekko Shortlist Awards 2018.

Det er oftest Jylland eller Fyn, filmmagerne i Malstrøm Film rykker til. For på Sjælland er konkurrencen alt for stor. Foto: Amalie Klitgaard

Historiske benspænd I modsætning til HBO's populære dramaserie "Vikings" skulle web-serien "Ripa" være fuldstændig historisk korrekt, krævede Ribe Vikingecenter. - Det bryder lidt med filmsproget, for filmsproget er jo ikke historisk korrekt, fortæller Simon Lykke. Han har oplevet, at folk bliver meget forvirrede, når vikingerne ser velfriserede ud i "Ripa", fordi publikum forventer møgbeskidte karakterer. Men ud fra fund som kamme, neglerensere og ørerensere har arkæologer vurderet, at vikingerne faktisk var et rent og ret forfængeligt folk - så sådan ser de ud i "Ripa". Et andet benspænd har været, at karaktererne i filmen skal kunne genkendes på Ribe Vikingecenter. Naturligvis ikke hovedrollen spillet af Rudi Køhnke, men de fire medvirkende, som har deres daglige gang på centeret. Summa summarum har Simon Lykke skullet gå på kompromis med sit kreative jeg, da han filmede web-serien "Ripa" og nu skal klippe den om til sin første spillefilm. Selv om hans navn står i rulleteksterne, er den et udtryk for Malstrøm Film og ikke for Simon Lykke: - Jeg tænker da over de modsatrettede signaler. Men det er en enestående mulighed, og man skal tage de muligheder, man får.

Instruktøren Simon Lykke er glad for at være blevet på Fyn. Her er konkurrencen mindre end på Sjælland, og så mener han, at FilmFyn gør en stor indsats for filmmagerne. Pressefoto

Kunstnerisk trykkoger Kreativiteten og interessen for det dystre lurer lige under huden. For at Simon Lykke skal være lykkelig, bliver han derfor nødt til at lukke trykket ud af sin kunstneriske trykkoger en gang imellem, fortæller han. Det kan han heldigvis på den alternative filmskole, 18Frames, hvor FilmFyn støtter med en sum penge: - FilmFyn giver os økonomiske midler til at have friheden til at lave de fuldt ud kreative værker uden benspænd. Sådan er hans nyeste kortfilm "Mod resten af verden" blevet til. Det er Simon Lykkes midtvejsfilm på 18Frames, hvor man følger søskendeparret Tilde og Ruud, der efter en barndom med nye plejefamilier og nye skoler tager en skånselsløs hævn over deres mobbere. Den blev nomineret til Ekko Shortlist Awards 2018, men vandt ingen priser - hvilket ifølge Simon Lykke selv stadig er en stor cadeau, fordi nomineringer er en måde at måle succes i filmverdenen.

Filmserien "Ripa" lever videre på Ribe Vikingecenter, hvor man kan møde mange af seriens karakterer. Pressefoto

Sammensmeltning af reklame og fiktion Den 20-årige Simon Lykke ville have målt sit fremtidige jegs succes på nogle lidt andre parametre, end han gør i dag: - Dengang var det drømmen om de store forkromede spillefilm, der drev værket. Nu er det virkeligheden, erkender den fynske filminstruktør. Virkeligheden er, at det ikke kun er Simon Lykke, som må sno sig for at tjene penge på sine film. Filmbranchen bløder penge, hvilket i 2017 blev understreget i en rapport fra analyseselskabet Deloitte over den økonomiske udvikling i danske film over de seneste 10 år. For hver 10 kroner, der er forsvundet på DVD-salget, er der kun kommet en enkelt digital krone igen. Det nikker Simon Lykke genkendende til: - Det er meget få danske film, der overhovedet kan køre rundt. Vi ser jo, at det er kulturbidrag fra staten, der driver vores branche, siger han med vægt på, at Malstrøms Films nye koncept for spillefilm virker: - Der er faktisk nogen, som har efterspurgt den her film. Det er ret unikt at lave spillefilm. Også fordi folk bliver betalt, hvorimod man jo hører om nogle spillefilm, hvor de kæmper for at få et hold til at gøre det gratis i tre måneder. Selvom Malstrøm Film ikke tjener store mængder penge på at filme serien "Ripa" og klippe spillefilmen, har det stadig været en fordel at gå ind i et samarbejde med Ribe Vikingecenter. For sådan har de kunnet låne deres vikingeskibe: - Vi har fået nogle vildt fede optagelser for relativt små ressourcer. Vi har lånt to langbåde til filmning i to dage. Hvis Danmarks Radio skulle gøre det, ville det koste flere hundrede tusinde kroner eller millioner.

På Malstrøm Film har man løbende ansat unge mennesker med filmdrømme. Sådan kan medarbejderne give deres erfaringer videre. Foto: Amalie Klitgaard

Flimrende fremtid Simon Lykke er dog spændt på, hvordan filmverdenen vil modtage Malstrøm Films hybridfilm sammensat af drama, historieformidling og reklame. Forhåbentligt ikke som en bastard, men som ny, mere moderne race. - Lige om lidt står vi faktisk, som nogen af de eneste, og har lavet spillefilm uden Det Danske Filminstitut. Det giver nogle udfordringer i forhold til, hvem vil så hjælpe os? Hvem vil tage den alvorligt? Og hvordan passer den her form for markedsføring ind i filmverdenen? Uanset, hvordan spillefilmen modtages, er der en fremtid i at lave formidlings- og reklamefilm for museer med et islæt af fiktion og drama. Det tror Simon Lykke på. Derfor har Malstrøm Film allerede planlagt et møde med Odense Bys Museer i januar, hvor de skal fremlægge konceptet. Men han husker stadig den lille dreng, der sad i dagligstuen i Dalum og lavede stop motion-film. Han husker stadig den 20-årige unge mand, der ville lave spillefilm fra filmskolen i København, men tog til London. Han husker ikke kun; han er stadig den samme Simon Lykke, der har en kreativitet og et mørkt filmsprog, som trykker på venstre hjernehalvdel. Det skal ud. - Der er ikke nogen kortfilm lagt i bogen lige nu, men det kommer helt sikkert til at ske. Jeg bliver syg, hvis jeg ikke får det gjort.

Her kan du se traileren til web-serien "Ripa". Hele web-serien kan ses på www.ribevikingecenter.dk. Spillefilmen kan ses på samme hjemmeside og i lokale biografer i 2019.