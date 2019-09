Odense fyldes af barok-toner

Musik: For fjerde gang bliver Odenses kirker indhyllet i musik fra barokkens tidsalder, når Odense Barokfestivalfinder sted fra onsdag 18. september til søndag 22. september.

Barokken var blandt andet præget af musikere som Bach, Händel og Vivaldi, der frembragte helt nye musikformer som operaen og sonaten. I alt bliver fem koncerter med mange forskellige kunstnere afholdt i løbet af de fire dage, festivalen varer.

Onsdag kl. 19 åbner festivalen i Vor Frue Kirke med Odense Barokfestivalorkester samt kor og solisterne Tinne Albrechtsen, Justin Bland og Babett Hartmann. Fredag kl. 17 spiller Bachduo Copenhagen i Gråbrødre Klosterkirke. Og kl. 18.15 i samme kirke spiller Cordial Consort "Gamla Hundar ... kan man ikke lære at sitte", som er musik og anekdoter omkring Frederik den Anden af Preussen. Lørdag klokken 20 rykker festivalen til Dalum Kirke. Her spiller Via Artis Konsort et program med spansk og latinamerikansk barokmusik fra 1600-tallet. Festivalen slutter søndag klokken 15, samme sted som den begyndte i Vor Frue Kirke. Her er de medvirkende Ensemble Barocca og baroktrompetisten Justin Bland.

Læs mere om programmet og de medvirkende på odensebarokfestival.dk.

