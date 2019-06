Film: Hvert år indgår OFF - Odense Internationale Film Festival - et kreativt samarbejde med kunstnere og filmskabere, der skal bestemme den kunstneriske retning for festivalen. I år bliver den kunstneriske profil under temaet "mod" en tidligere OFF-kending. Nemlig Marijana Jankovic.

Skuespilleren og instruktøren har siden sin dimission fra Den Danske Scenekunstskole i 2006 være involveret i flere anmelderroste og prisvindende film, kortfilm og serier. Senest med sin instruktør- og manuskriptdebut, kortfilmen "Maja", som har vundet flere anerkendte kortfilmpriser i Danmark og nu også internationalt.

- Jeg ønsker inderligt, at min rolle som kunstnerisk profil vil inspirere andre med samme baggrund som mig til at drømme stort og bruge deres stemme. Det er det, verden har brug for. Mennesket kommer i alle former og farver, intet er rigtigt eller forkert, ingen hudfarve er rigtig eller forkert, ingen historie er ligegyldig, fortæller Marijana Jankovic, der selv har rødder i Montenegro og kom til Danmark i en tidlig alder.