Odense-elever møder Mellemøstens mønstre

Kunst: Et hold unge fra Odenses almene gymnasier skal i de kommende måneder stifte bekendtskab med en særlig kunstart, arabisk mønsterkunst.Det er mønstrene, som fascinerer mig. Endeløsheden i dem.

- Det er en form for kunst, som er meget fleksibel og med former, du kan kontrollere. Du kan både lave simple og enormt avancerede udtryk, siger den syriske kunstner Muhammad Bilal Saudi, der skal give sin fascination videre til gymnasieeleverne. Han står i spidsen for dette års OS Kunstakademi, et tilbud for odenseanske gymnasieelever med en særlig interesse for billedkunst. Med inspiration fra de klassiske mønstre skal eleverne selv skabe deres egne samtidsværker, som senere bliver udstillet på de fire gymnasier.

Muhammad Bilal Saudi, der har boet i Danmark i fem år, arbejder bl.a. med indretningsdesign og digital kunst./piwi