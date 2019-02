Odense Symfoniorkester fisker efter de unge: Parrer sig med poppens kunstnere

Musik: Kan et større symfonisk værk fungere med et dj-beat fra poppens verden? Og kan mikset med elektroniske toner få unges øjne op for den klassiske genre?

En fed energi

Orkestret er en del af det nordiske projekt Classified, der sigter mod at blande pop-musikere med symfoniorkestre for at oplive unges interesse for klassiske harmonier.

- Vi skal finde ud af, om vi behøver at parre os med andre kunstnere, eller om vi får skabt så stor en interesse for det klassiske, at vi kan klare os selv. Det mener vi jo godt, vi kan, fortæller hun.

Til første arrangement i oktober havde hun sendt invitationer rundt til en masse kulturinstitutioner i Odense.

- Jeg tror, der kom op mod 700-800 unge i Koncerthuset. Og det var ikke sådan, at de syntes, det var kedeligt. Der var en fed energi, siger kommunikationenschefen om det første "Friday Night Symphony"-arrangement, og hun håber på samme resultat fredag.