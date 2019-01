Musikchef Finn Schumacker glæder sig over, at Odense Symfoniorkester får P2-prisen Årets klassiske begivenhed for opsætningen af Bernsteins "Mass".

Med tre flagskibe på otte måneder har Odense Symfoniorkester lagt sig solidt i spidsen, når det gælder om at profilere symfonisk musik i Danmark. Efter sommerens to opførelser af Wagners mastodontiske operacyklus "Ringen" fulgte et par semisceniske opførelser af Bernsteins "Mass", og frem til 11. februar gælder det "Leonora Christina" i Odeon. Meddelelsen om, at Odense Symfoniorkester og samarbejdspartneren Nordic Opera modtager P2 Prisen for Årets klassiske begivenhed, kom i kølvandet på premiere på "Leonora Christina", så musikchef Finn Schumacker er svært glad i disse dage: - Jeg er stolt på orkestrets vegne, for prisen understreger, at vi er med i forreste række, når det gælder fornyelsen af klassisk musik i Danmark. Succeser kan man ikke planlægge, men når vi lægger repertoire, skeler vi til, om vi kan præsentere publikum for oplevelser, der rækker ud over de gængse symfoniske koncerter.

200 medvirkende Opsætningen af Leonard Bernsteins storværk "Mass" markerede 100-året for komponistens fødsel. Det to timer lange sceniske værk involverede op mod 200 medvirkende. Tenoren Magnus Vigilius var den vokale hovedkraft i front for 16 solistiske sangere, tre kor, rytmegruppe, symfoniorkester og dansere. Pernille Elimar instruerede, og David Firman dirigerede. For Odense Symfoniorkester var "Mass" ikke kun en kunstneriske satsning, men også en økonomisk satsning, for Bernsteins værk er ikke synderlig kendt, så spørgsmålet var, om det ville sælge billetter: - Heldigvis var interessen stor, og de folk, der oplevede koncerten, var dybt berørte af musikken, handlingen og det sceniske udtryk, siger Finn Schumacker og fortsætter: - Vi kunne sagtens finde på at lave noget tilsvarende en anden gang, men så vidt jeg ved, findes der ikke andre af den type semisceniske værker. Men Odense Symfoniorkester er det landsdelsorkester, der er flittigst til at bestille nye værker hos danske komponister, og det ville da være oplagt at tænke i mulitimedielle baner, næste gang vi skal købe musik.

Prisfest i Aalborg Nordic Opera og Odense Symfoniorkester repræsenteret ved Finn Schumacker modtager prisen ved P2 Prisen 2019-showet, som finder sted i Musikkens Hus i Aalborg torsdag 14. februar. Aalborg Symfoniorkester er husorkester ved showet, hvor blokfløjtenisten Michala Petri bliver kåret til årets P2 Kunstner. Ved showet uddeles en række priser: P2 talentprisen, Årets ildsjæl, Årets album - klassisk, Årets album - ny klassisk, Årets internationale album og P2 Lytterprisen. - At modtage P2-prisen for Årets klassiske begivenhed er en cadeau af de helt store. Et er, at vi gennem de senere år har slået os markant fast lokalt, men en pris som denne understreger, at man også har fået øje på os på landsplan. Odense Symfoniorkester er blevet en spiller, man regner med, siger en glad Finn Schumacker.