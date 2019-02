Sangeren Claus Hempler fik lørdag aften hovedprisen på 40.000 kr., da Odense Live Prisen blev uddelt.

Det er mere end 25 år siden, Claus Hempler flyttede til hovedstaden. Men odenseaner og fynbo er han stadig i egen optik. Han har familie i Odense og kommer tit til byen, og han lægger aldrig skjul på, at han er fynbo. Lørdag aften var han på den gamle hjemmebane, spillestedet Posten, hvor han har optrådt i utallige sammenhænge fra helt tilbage i de tidlige 90'erne, hvor han var forsanger i fynske Fielfraz. Han var tilbage for at modtage hovedprisen på 40.000 kr. til den årlige uddeling af Odense Live Prisen. Og for Claus Hempler var det noget helt specielt at modtage en pris netop i Odense: - Det er et fantastisk skulderklap at få en pris her. At blive husket her i Odense, som er mit bagland, og stadig at blive betragtet som en hjemmedreng, siger Claus Hempler. - Odense er stadig min by, selv om den ser anderledes ud. Jeg har fået et dobbeltsyn, jeg ser både det, der er, og det, der var. Når jeg går forbi Eydes i Kongensgade, ser jeg stadig de røde plyssæder i Fønix-biografen, hvor jeg kom mindst en gang om ugen, tilføjer prisvinderen.

Plade på vej Efter Fielfraz, som gennem det meste af 1990'erne var det store lysende, fynske rock-håb i en tid, hvor scenen udelukkende var præget af kunstnere fra København og Aarhus, gik i opløsning, har Hempler fortsat den musikalske løbebane primært som solist. Han har en ny lp på vej, den første dansksprogede i karrieren, der udkommer til april. Han får prisen for sit vedvarende virke på den danske scene og for live at have vist, at han er en af landets ypperste sangere, både som solist og i det mangeårige samarbejde med sangeren Dicte. I eftersommeren og efteråret '18 dukkede han, måske lidt uventet, op i TV 2-programmet "Toppen af Poppen", hvor danske kunstnere fortolker hinandens sange, og det var med til at give ham ny popularitet samt at understrege, hvor god en sanger, han er. - Det var sgu' sjovt og et godt tidspunkt for mig, mens jeg gik og overvejede den nye musik, jeg var i gang med, siger Claus Hempler. For ham er følelsen af det vellykkede, at noget lykkes, præcis den samme som for 30 år siden, da karrieren tog fart.

Tre andre priser Hempler har kunnet gøre musikken til en levevej, men som han siger: - Fremtiden er ikke, hvad den har været. - Dengang med Fielfraz, kunne vi bygge et liv op om pladesalg og koncerter, men nu er det svært med pladesalg, tilføjer Hempler, som derfor sætter stor pris på den monetære del af lørdagens hovedpris på 40.000 kr. Foruden hæderen til Hempler blev der uddelt tre andre priser: En talentpris i form af et legat på 30.000 kr. gik til bandet The Love Coffin, der er baseret i København, men overvejende består af fynboer. Odense-bandet Mawic fik en pris på 10.000 kr. for stærk liveoptræden. Endelig var der en særlig hæderspris, en slags pendant til Lifetime Achievement Award ved Oscar-showet. Den gik til en mand, hvis fynske rødder ligger langt tilbage, nemlig Johnny Reimar, der sidste år holdt sit 60-års koncert-jubilæum netop i den odenseanske fødeby.