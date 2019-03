Odense: Danseforestilling om et flygtningebarn

Dans: Fredag 29. marts præsenterer Studenter Huset i Odense danseforestillingen "Et flygtningebarn kigger tilbage" med César García Steensen.

Dance All Year Long har siden juli 2018 præsenteret Fyn og Odense for moderne professionel dans. I den kommende forestilling tager César García Steensen os med ind i en personlig historie. For 35 år siden ankom han som flygtningebarn fra El Salvador, og han ser tilbage på en verden, som den tog sig ud gennem øjne og ører på et flygtningebarn.

I næsten 20 år har César Garcia Steensen arbejdet som professionel danser i Sverige, Norge og Danmark. I Danmark har man blandt andet kunnet opleve ham i værker af Kitt Johnson, Tina Tarpgaard, Kenneth Kreutzmann og Don Gnu. Forestillingen begynder kl. 18, og efter forestillingen er der samtale ved Susanne Ravn fra SDU. /piwi.