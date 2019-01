Nytårskoncert med Ollerup Efterskoles fælleskor

Musik: Mandag 14. januar kan du komme til nytårskoncert i Vor Frue Kirke i Svendborg med Ollerup Efterskoles fælleskor. På Ollerup Efterskole har efteråret og perioden op til jul og nytår stået i fælleskorets tegn. Da Ollerup Efterskole slog dørene op i 1997, var man fra starten enige om, at et bærende element på skolen skulle være sang, og at alle elever skulle opleve glæden ved at synge i et stort fælleskor. Dette grundprincip for skolen eksisterer stadigvæk i dag og vil fortsat gøre det. Ja, man kan ligefrem kalde det for Ollerup Efterskoles flagskib.

Ved roret på flagskibet står to korledere, Kenneth Seholt og Britta Kold, som formår at få stykket et stort koncertprogram sammen med et meget bredt repertoire. De to korledere med hver deres musiske baggrund får i tæt samarbejde eleverne igennem store korsatser så forskellige som Queens "Bohemian Rapsody", Polices "Roxanne", Bruno Mars' "Run away Baby" og store klassiske værker som Karl Jenkins' "Adiemus", Franz Biebls "Ave Maria" mfl. I sandhed et bredt repertoire, som det store fælleskor med 115 elever synger til forårets store koncerter. Koncerten starter kl. 19.30. Der afholdes ekstra koncert med fælleskoret på Ollerup Efterkole torsdag 28. marts kl. 19.30. På forårets turné kommer koret desuden til Aarhus, Sønderborg, Odense og København. /piwi.